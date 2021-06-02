Жена тренера Динамо сделала селфи в откровенном бикини

Жена любимца динамовских болельщиков Олега Гусева, который сейчас является ассистентом Мирчи Луческу, похвасталась стройными ножками в заграничном отпуске, который проводит со своим мужем.
Мария Гусева выложила в Instagram фото, как они с Олегом направляются на ужин. При этом сделала загадочную надпись: "Ноги блестят по моей "схеме".
Как рассказала Мария Гусева, у мужа на ужин был стейк, а у нее – гречка. Девушка старается держать себя в форме, чтобы баловать фолловеров такими селфи, как сегодня:
Кстати, на днях Олег и Мария Гусева отметили восьмую годовщину свадьбы. Одна из подписчиц пожелала им еще "минимум 88 отметить", на что Мария ответила: "Спасибо, постараюсь прожить еще 88".
Напомним, Мария Гусева владеет клиникой эстетической медицины и косметологии в Киеве, куда захаживает и ее муж. "Делает ли он тут какие-то процедуры? Да. Но он меня прибьет, если я скажу, что именно. Могу назвать лишь одно – чистка лица. Все остальное – тайна", – рассказывала ранее Мария.
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