Ексдинамівець Калитвинцев майстерно зняв красуню в Туреччині

Експівзахисник київського Динамо Владислав Калитвинцев, який виступає нині за Десну, на відпочинку в Туреччині перетворився на штатного фотографа своєї чарівної дружини Ірини, щодня знімаючи її для соцмереж в бікіні і шикарних сукнях.
Сьогодні Ірина Калитвинцева оголосила за це Владиславові офіційну подяку в Instagram, написавши: "Чоловік до кінця відпустки відточив свою майстерність майже до досконалості. Кадр вдався з першого дубля. Навіть майже не помітні мої +3 кг".
"Які зайві кілограми? Ти ідеальна!" – пишуть у коментарях фоловери Ірини Калитвинцевої. І вони мають рацію.
Дивіться більше фото Ірини Калитвинцевої в Туреччині
Зазначимо, що Калитвинцеви відпочивають в бухті в Мармарисі – в південно-західній частині Туреччини в районі злиття Егейського і Середземного морів.
Цими днями там можна зустріти багатьох красунь зі світу українського футболу, включаючи Ірину Морозюк і Анну Сидорчук.
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