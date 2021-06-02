Ексдинамівець Калитвинцев майстерно зняв красуню в Туреччині

Під час відпочинку в турецькій бухті півзахисник чернігівської Десни Владислав Калитвинцев опанував професію штатного фотографа своєї чарівної дружини Ірини

Дружина Владислава Калитвинцева Ірина / Фото: Instagram

Експівзахисник київського Динамо Владислав Калитвинцев, який виступає нині за Десну, на відпочинку в Туреччині перетворився на штатного фотографа своєї чарівної дружини Ірини, щодня знімаючи її для соцмереж в бікіні і шикарних сукнях.

Сьогодні Ірина Калитвинцева оголосила за це Владиславові офіційну подяку в Instagram, написавши: "Чоловік до кінця відпустки відточив свою майстерність майже до досконалості. Кадр вдався з першого дубля. Навіть майже не помітні мої +3 кг".

"Які зайві кілограми? Ти ідеальна!" – пишуть у коментарях фоловери Ірини Калитвинцевої. І вони мають рацію.

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Зазначимо, що Калитвинцеви відпочивають в бухті в Мармарисі – в південно-західній частині Туреччини в районі злиття Егейського і Середземного морів.

Цими днями там можна зустріти багатьох красунь зі світу українського футболу, включаючи Ірину Морозюк і Анну Сидорчук.