Ось це фрукт: наречена футболіста збірної показала гаряче фото з цитрусовими нотками

Даша Савіна / Фото: Instagram
Наречена захисника Шахтаря і збірної України Валерія Бондаря Даша Савіна опублікувала нову серію пікантних знімків. На фото дівчина позує в яскравому вбранні зі спідниці з високим розрізом і топіка, а в руках вона тримає лимон.
У геолокації красуня відзначила столицю Італії Рим, де вона відпочивала деякий час назад і заробила нову армію шанувальників. Тому в коментарях під новими фото компліментами її засипали виключно італійці.
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