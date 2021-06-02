Ось це фрукт: наречена футболіста збірної показала гаряче фото з цитрусовими нотками

Чарівна блондинка Даша Савіна продовжує зводити з розуму своїх підписників в соцмережах. Дівчина похвалилася ідеальними ніжками під час фотосесії з лимоном

Даша Савіна / Фото: Instagram

Наречена захисника Шахтаря і збірної України Валерія Бондаря Даша Савіна опублікувала нову серію пікантних знімків. На фото дівчина позує в яскравому вбранні зі спідниці з високим розрізом і топіка, а в руках вона тримає лимон.

У геолокації красуня відзначила столицю Італії Рим, де вона відпочивала деякий час назад і заробила нову армію шанувальників. Тому в коментарях під новими фото компліментами її засипали виключно італійці.

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