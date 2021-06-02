Лідер Зорі одружився на володарці супербюста

Чоловіком і дружиною стали забивний півзахисник луганської команди Владислав Кочергін і його чарівна кохана Каріна. Весілля зіграли в Одесі

Владислав Кочергін і його дружина Каріна / Фото: Instagram

Найдорожчий гравець луганської Зорі Владислав Кочергін, якого аналітики Transfermarkt оцінюють у два мільйони євро, більше не холостяк.

У Центральному РАГСі Одеси він розписався зі своєю коханою Каріною, після чого в Південній Пальмірі молодята зіграли весілля – Владислав носив Каріну на руках, а вінчав свято феєрверк.

Додамо, що напередодні Каріна влаштувала запальний дівич-вечір – з двома лімузинами і піснею забороненого росіянина.

Зазначимо, що Каріну Кочергіну називають "Міс Бюст" українського футболу.

Дружина Владислава Кочергіна Каріна / Фото: Instagram

Раніше півзахисник Ференцвароша Ігор Харатін вразив свою наречену. Безпосепредньо за весільним столом він дивився фінал Кубка України між Динамо і Зорею.

Також ми розповідали про ноу-хау на весіллі ексзахисника збірної Євгена Чеберка: за букетик нареченої там пробивали пенальті.

Нагадаємо, весілля року-2020 в українському спорті зіграли Олександр Зінченко і Влада Седан.