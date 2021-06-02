Лідер Зорі одружився на володарці супербюста

Найдорожчий гравець луганської Зорі Владислав Кочергін, якого аналітики Transfermarkt оцінюють у два мільйони євро, більше не холостяк.
У Центральному РАГСі Одеси він розписався зі своєю коханою Каріною, після чого в Південній Пальмірі молодята зіграли весілля – Владислав носив Каріну на руках, а вінчав свято феєрверк.
Додамо, що напередодні Каріна влаштувала запальний дівич-вечір – з двома лімузинами і піснею забороненого росіянина.
Зазначимо, що Каріну Кочергіну називають "Міс Бюст" українського футболу.
Раніше півзахисник Ференцвароша Ігор Харатін вразив свою наречену. Безпосепредньо за весільним столом він дивився фінал Кубка України між Динамо і Зорею.
Також ми розповідали про ноу-хау на весіллі ексзахисника збірної Євгена Чеберка: за букетик нареченої там пробивали пенальті.
Нагадаємо, весілля року-2020 в українському спорті зіграли Олександр Зінченко і Влада Седан.