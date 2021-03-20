Володарка найкращого бюста українського футболу вибирає весільну сукню (фото)

Наречена Владислава Кочергіна думала робити вибір у Києві, але через локдаун у столиці вирушила до Одеси

Наречена забивного півзахисника "Зорі" Владислава Кочергіна Каріна, яку називають "Міс Бюст" українського футболу, активно готується до весілля. Зіграти його закохані, які разом вже понад сім років, збираються 1 червня.

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"Звертаюся до наших друзів, попрошу вас обвести цей день червоним фломастером в календарі і нічого не планувати. Ми будемо шалено щасливі розділити цей день з вами", – написала раніше в Instagram Каріна.

А сьогодні вона показала, як вибирає весільну сукню.

"Взагалі я мала їхати до Києва і там вирішувати весільні справи. Але спасибі локдауну, там все закрилося. Зате приїхала в улюблену Одесу. Як добре, що весілля не тільки у мене, і можна дивитися різні наряди", – розповіла дівчина, показавши , як в одному з салонів Південної Пальміри вона здійснює примірку.

Судячи з усього, Каріна не вірить в прикмету, згідно з якою, нареченому не можна бачити наречену у весільній сукні до весілля.

А може, і вірить. Просто показала фоловерам сукню, яка не є її фінальним вибором.

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Додамо, що салон з весільними сукнями, в якому побувала наречена Владислава Кочергіна, дівчина назвала не інакше, як "раєм".

Дивіться більше фото Каріни

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Дівчина Владислава Кочергіна Каріна / Фото: Instagram

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Нагадаємо, весілля року в 2020-му в українському спорті зіграли Олександр Зінченко і Влада Седан.

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