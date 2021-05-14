Типове весілля футболіста: українець вразив вчинком на власному святі

Півзахисник угорського Ференцвароша і нашої збірної Ігор Харатін прямо за весільним столом дивився фінал Кубка України між Динамо і Зорею

Ігор Харатін і Андрій Шевченко / Фото: УАФ

Український футболіст Ігор Харатін, який виступає за угорський Ференцварош, поділився з публікою кадрами свого весілля. 26-річний уродженець Закарпаття зі своєю коханою Кариною офіційно розписався ще минулого року, а тепер організував урочистий захід в Києві.

Раніше трюк українського футболіста вразив користувачів соцмереж: більше півмільйона переглядів.

Фотографіями і відеороликами молодята поділилися на своїх сторінках в Instagram.

Причому прямо за столом Ігор примудрявся стежити за перипетіями фінального матчу за Кубок України між Зорею та Динамо. "Типове весілля футболіста", – прокоментувала вчинок чоловіка Карина.

До слова, Харатін встиг побувати в складі обох фіналістів. У 2012-2016 рр. хлопець перебував в лавах київського клубу, а потім два роки виступав за луганський. У 2019 півзахисник перебрався в Ференцварош, звідки й викликається до збірної.

Нещодавно страшна аварія сталася на очах футболіста збірної України.

Згадаймо, як Ференцварош бився в Лізі чемпіонів з Ювентусом: