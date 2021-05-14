Типове весілля футболіста: українець вразив вчинком на власному святі

Український футболіст Ігор Харатін, який виступає за угорський Ференцварош, поділився з публікою кадрами свого весілля. 26-річний уродженець Закарпаття зі своєю коханою Кариною офіційно розписався ще минулого року, а тепер організував урочистий захід в Києві.
Раніше трюк українського футболіста вразив користувачів соцмереж: більше півмільйона переглядів.
Фотографіями і відеороликами молодята поділилися на своїх сторінках в Instagram.
Причому прямо за столом Ігор примудрявся стежити за перипетіями фінального матчу за Кубок України між Зорею та Динамо. "Типове весілля футболіста", – прокоментувала вчинок чоловіка Карина.
До слова, Харатін встиг побувати в складі обох фіналістів. У 2012-2016 рр. хлопець перебував в лавах київського клубу, а потім два роки виступав за луганський. У 2019 півзахисник перебрався в Ференцварош, звідки й викликається до збірної.
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Згадаймо, як Ференцварош бився в Лізі чемпіонів з Ювентусом: