Дівич-вечір "Міс Бюст" українського футболу: два лімузини і пісня росіянина під забороною

Кохана лідера Зорі Владислава Кочергіна Каріна для передвесільної вечірки зібрала своїх подруг в Одесі – дивіться фото і відео їхніх веселощів

Кохана Владислава Кочергіна Каріна / Фото: Instagram

Наш спорт на порозі ще одного гучного весілля. Лідер луганської Зорі Владислав Кочергін одружується на красуні Каріні, яку називають "Міс Бюст" українського футболу.

Напередодні святкової церемонії Каріна влаштувала запальний дівич-вечір, на який її проводжав сам наречений.

Винуватиця торжества в фаті разом зі своїми подругами каталася по Одесі відразу в двох лімузинах – дівчата пили вино і співали хіт "Невеста" російського репера Єгора Кріда, якому, нагадаємо, за незаконне відвідування анексованого Криму СБУ заборонила в'їзд до України.

Дівич-вечір Каріни Кочергіної Відео: Instagram

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Дівчина Владислава Кочергіна Каріна / Фото: Instagram

Раніше півзахисник Ференцвароша Ігор Харатін вразив свою наречену. Безпосередньо за весільним столом він дивився фінал Кубка України між Динамо і Зорею.

Також ми розповідали про ноу-хау на весіллі ексзахисника збірної Євгена Чеберка: за букетик нареченої там пробивали пенальті.

Нагадаємо, весілля року в 2020-му в українському спорті зіграли Олександр Зінченко і Влада Седан.