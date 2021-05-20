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"Міс Бюст" українського футболу вразила своєю сукнею на чужому весіллі

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
20 травня, 10:48
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У Дніпрі зіграли весілля Євген Чеберко і його обраниця Дарина, але на святі неможливо було відірвати погляд ще від однієї красуні – нареченої Владислава Кочергіна Каріни
Кохана Владислава Кочергіна Каріна
Кохана Владислава Кочергіна Каріна / Фото: Instagram

Зіркою весілля ексфутболіста збірної України Євгена Чеберка і красуні-косметологині Дарини, яка відбулася напередодні в Дніпрі, стала наречена півзахисника Зорі Владислава Кочергіна Каріна.

Дівчина прийшла на свято в шикарній сукні з глибоким декольте, зайвий раз довівши, що не дарма її називають "Міс Бюст" українського футболу.

"Перше весілля в нашому з коханим житті! Весілля наших дорогих друзів Дарини та Євгена Чеберків. Ми давно так не плакали від таких милих і зворушливих слів!!! Довгих років спільного, щасливого, сімейного життя вам, наші дорогі!" – побажала в Instagram молодятам наречена лідера Зорі Владислава Кочергіна

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Відзначимо, що Каріна і сама активно готується до весілля. Зіграти його закохані, які разом вже понад сім років, планують 1 червня. Раніше наречена Кочергіна показала, як вибирає весільну сукню.

Наречена Владислава Кочергіна Каріна
Наречена Владислава Кочергіна Каріна / Фото: Instagram

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