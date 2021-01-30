"Міс Бюст" українського футболу в спокусливій сукні прийняла айфон від гравця "Зорі"

Дівчина показала подарунки від Владислава Кочергіна, який зараз далеко від неї

"Міс Бюст" українського футболу, дівчина лідера луганської "Зорі" Владислава Кочергіна Каріна похвалилася сексуальною сукнею, яку одягла для того, щоб відзначити сім років з дня знайомства з футболістом.

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Фішка в тому, що самого Владислава поруч з Каріною сьогодні не було. Адже зі своєю командою 24-річний футболіст зараз перебуває на зборах у Туреччині.

Проте дівчина навіть на відстані вирішила вразити свого коханого ефектним вбранням, сфотографувавшись у короткій атласній сукні небесного кольору з подарунком від Владислава – шикарним букетом троянд, на замовлення півзахисника, доставленим кур'єром. А також з новим айфоном – ще одним презентом Карині від гравця "Зорі".

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Безумовно, насамперед ці фото Каріни призначені для Кочергіна. Однак помилуватися собою дівчина дозволила ще 20 тисячам своїх фоловерів.

"7 років, як я найщасливіша дівчина і вже наречена. Спасибі, що радуєш мене навіть на відстані тисячі кілометрів. Люблю тебе і чекаю вдома", – написала у себе в Instagram дівчина Владислава Кочергіна

"Моя принцеса", – не без гордості відзначив під цим постом Владислав

"А твої подаруночки чекатимуть на тебе вдома", – додала Каріна

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Дівчина Владислава Кочергіна Каріна / Фото: Instagram

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Відзначимо, що не так давно Владислав Кочергін зробив Карині пропозицію, а вона відповіла йому згодою, тож незабаром в українському футболі на одного холостяка поменшає. Нагадаємо, весілля року в 2020-му в українському спорті зіграли Олександр Зінченко і Влада Седан.

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