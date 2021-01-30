"Міс Бюст" українського футболу в спокусливій сукні прийняла айфон від гравця "Зорі"

"Міс Бюст" українського футболу, дівчина лідера луганської "Зорі" Владислава Кочергіна Каріна похвалилася сексуальною сукнею, яку одягла для того, щоб відзначити сім років з дня знайомства з футболістом.
Фішка в тому, що самого Владислава поруч з Каріною сьогодні не було. Адже зі своєю командою 24-річний футболіст зараз перебуває на зборах у Туреччині.
Проте дівчина навіть на відстані вирішила вразити свого коханого ефектним вбранням, сфотографувавшись у короткій атласній сукні небесного кольору з подарунком від Владислава – шикарним букетом троянд, на замовлення півзахисника, доставленим кур'єром. А також з новим айфоном – ще одним презентом Карині від гравця "Зорі".
Безумовно, насамперед ці фото Каріни призначені для Кочергіна. Однак помилуватися собою дівчина дозволила ще 20 тисячам своїх фоловерів.
"7 років, як я найщасливіша дівчина і вже наречена. Спасибі, що радуєш мене навіть на відстані тисячі кілометрів. Люблю тебе і чекаю вдома", – написала у себе в Instagram дівчина Владислава Кочергіна
"Моя принцеса", – не без гордості відзначив під цим постом Владислав
"А твої подаруночки чекатимуть на тебе вдома", – додала Каріна
Дивіться більше фото коханої лідера "Зорі"
Відзначимо, що не так давно Владислав Кочергін зробив Карині пропозицію, а вона відповіла йому згодою, тож незабаром в українському футболі на одного холостяка поменшає. Нагадаємо, весілля року в 2020-му в українському спорті зіграли Олександр Зінченко і Влада Седан.
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