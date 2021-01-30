"Мисс Бюст" украинского футбола в соблазнительном платье приняла айфон от игрока "Зари"

"Мисс Бюст" украинского футбола, девушка лидера луганской "Зари" Владислава Кочергина Карина похвасталась сексуальным платьем, которое надела для того, чтобы отметить семь лет со дня знакомства с футболистом.
Фишка в том, что самого Владислава рядом с Кариной сегодня не было. Ведь со своей командой 24-летний футболист сейчас находится на сборах в Турции.
Тем не менее девушка даже на расстоянии решила поразить своего возлюбленного эффектным одеянием, сфотографировавшись в коротком атласном платье небесного цвета с подарком от Владислава – шикарным букетом роз, по заказу полузащитника, доставленным курьером. А также с новым айфоном – еще одним презентом Карине от игрока "Зари".
Безусловно, в первую очередь эти фото Карины предназначены для Кочергина. Однако полюбоваться собой девушка позволила еще 20 тысячам своих фолловеров.
"7 лет, как я самая счастливая девушка и уже невеста. Спасибо, что радуешь меня даже на расстоянии тысячи километров. Люблю тебя и жду дома", – написала у себя в Instagram девушка Владислава Кочергина
"Моя принцесса", – не без гордости отметил под этим постом Владислав
"А твои подарочки будут ждать тебя дома", – добавила Карина
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Отметим, что не так давно Владислав Кочергин сделал Карине предложение, а она ответила ему согласием, так что в скором времени в украинском футболе станет одним холостяком меньше. Напомним, свадьбу года в 2020-м в украинском спорте сыграли Александр Зинченко и Влада Седан.
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