Русский
$ 28,19
34,1
  1. СЬОГОДНІ
  2. Спорт
  3. Новини футболу

Вагітна дружина українського футболіста поділилася еротичним відео

30 січня, 00:43

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Нове вибухове відео від Лізи Третьякової

Дружина футболіста "Олександрії" Максима Третьякова Ліза на восьмому місяці вагітності знялася в неймовірно збуджуючому відео. Дівчина постала перед камерою повністю оголеною, а її тіло було вкрите блискітками. Інтимним відео Ліза поділилася на своїй сторінці в Inatagram.

Читайте також: "Ті, що не народжували, прочитають і перехочуть дітей". Одкровення дружини українського футболіста

"Навіть не питайте скільки мені знадобилося часу і сил, щоб змити з себе і зі своїх усіх щілин всі ці блестінкі. У мене стрес. Але воно того варте, так?!", – запитала у своїх підписників Ліза, на що вони відповіли компліментами.

Читайте також:

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
дівчина WAGs Лиза Третьякова

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Ті, що не народжували, прочитають і перехочуть дітей". Одкровення дружини українського футболістаФутбол
У ловеласа Неймара нова
У ловеласа Неймара нова "крихітка": футболіст запав на відому співачкуФутбол
Колишній капітан збірної України поїхав грати в російське село
Колишній капітан збірної України поїхав грати в російське селоЧУ з футболу
Гравець
Гравець "Динамо" після інсульту заговорив португальськоюФутбол
Ірину Морозюк сфотографували голою в роздягальні. Реакція чоловіка була дивовижною
Ірину Морозюк сфотографували голою в роздягальні. Реакція чоловіка була дивовижноюФутбол
Після розборок із чоловіком Анна Кравець виставила напоказ свої груди
Після розборок із чоловіком Анна Кравець виставила напоказ свої грудиФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти