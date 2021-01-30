Вагітна дружина українського футболіста поділилася еротичним відео

Дружина футболіста "Олександрії" Максима Третьякова Ліза на восьмому місяці вагітності знялася в неймовірно збуджуючому відео. Дівчина постала перед камерою повністю оголеною, а її тіло було вкрите блискітками. Інтимним відео Ліза поділилася на своїй сторінці в Inatagram.

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"Навіть не питайте скільки мені знадобилося часу і сил, щоб змити з себе і зі своїх усіх щілин всі ці блестінкі. У мене стрес. Але воно того варте, так?!", – запитала у своїх підписників Ліза, на що вони відповіли компліментами.