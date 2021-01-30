Модель, яка підкорила українського воротаря: "Мене аж тіпає – так за ним сумую"

Дівчина молодого воротаря "Шахтаря" Анатолія Трубіна Марина Галаган розповіла, яким буває вдома кращий футболіст "гірників" 2020 року. Також кохана голкіпера зізналася, яку мету ставить перед собою Трубін, який голосно увірвався до Ліги чемпіонів.

Реклама

"Вдома Анатолій зовсім інший. Він як дитина. Серйозно! Поводиться класно і розкуто, може бігати по дому і стрибати. Чи бачить він себе першим номером "Шахтаря"? Це його мета. Він мені не говорить, що буде найкращим. Я хочу, щоб він був першим номером у "Шахтарі", тому що він на це заслуговує", – цитує Марину Футбол NEWS.

Реклама

Також дівчина розповіла, що сильно скучила за Анатолієм: "Я розумію, що це його робота. Але через 9-10 днів починаю сильно за ним сумувати. Мене аж тіпає, чекаю на нього з нетерпінням". Марина зізналася, що поки воротар на зборах, вона весь день проводить на курсах. А також відвідує масаж, тому що болить спина.

Раніше дівчина розповідала, що закінчила художню і музичну школу, ходила на хореографію, на танці. А хобі Галаган – моделінг, яким вона займається з 2015 року. Недовго працювала моделлю в Туреччині.

Реклама

Ми також повідомляли, що Циганков став найдорожчим українським футболістом, Трубін увірвався до ТОП-10.

Дивіться, як Трубін грав в Лізі чемпіонів

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама