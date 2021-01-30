Як медом намазано! Рестлерша поділилася пікантними фото з мексиканського курорту

Мексиканський курорт Тулум притягує до себе красивих дівчат. Спочатку словацька велосипедистка Люсія Яворчекова зробила там провокаційне фото: ледь прикрила голі груди рукою. Тепер в бікіні засвітилася Тайнара Мело де Карвалью.
У світі спорту дівчина більше відома, як Тайнара Конті. Саме під таким псевдонімом вона виступала в змаганнях з рестлінгу. У квітні минулого року Тайнару звільнили з World Wrestling Entertainment, де вона провела чотири роки. Причиною звільнення стала пандемія коронавіруса. Через карантин змагання не проводилися. З серпня 2020 року Карвалью виступає в All Elite Wrestling.
Дівчина в дитинстві займалася спортивною гімнастикою, але потім перейшла в бойові мистецтва. Захопилася дзюдо і джиу-джитсу. Кілька разів ставала чемпіонкою штату.
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