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Як медом намазано! Рестлерша поділилася пікантними фото з мексиканського курорту

30 січня, 14:36

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Тайнара Конті відпочиває в Тулумі

Мексиканський курорт Тулум притягує до себе красивих дівчат. Спочатку словацька велосипедистка Люсія Яворчекова зробила там провокаційне фото: ледь прикрила голі груди рукою. Тепер в бікіні засвітилася Тайнара Мело де Карвалью.

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У світі спорту дівчина більше відома, як Тайнара Конті. Саме під таким псевдонімом вона виступала в змаганнях з рестлінгу. У квітні минулого року Тайнару звільнили з World Wrestling Entertainment, де вона провела чотири роки. Причиною звільнення стала пандемія коронавіруса. Через карантин змагання не проводилися. З серпня 2020 року Карвалью виступає в All Elite Wrestling.

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Дівчина в дитинстві займалася спортивною гімнастикою, але потім перейшла в бойові мистецтва. Захопилася дзюдо і джиу-джитсу. Кілька разів ставала чемпіонкою штату.

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