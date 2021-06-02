Дружина тренера Динамо зробила селфі у відвертому бікіні

Дружина Олега Гусєва навіть на відпочинку в теплих краях намагається не наїдатися, щоб балувати шанувальників фотографіями своєї ідеальної фігури

Дружина Олега Гусєва Марія / Фото: Instagram

Дружина улюбленця динамівських уболівальників Олега Гусєва, який нині є асистентом Мірчі Луческу, похвалилася стрункими ніжками в закордонній відпустці, яку проводить зі своїм чоловіком.

Марія Гусєва виклала в Instagram фото, як вони з Олегом прямують на вечерю. При цьому зробила загадковий підпис: "Ноги блищать за моєю "схемою".

Як розповіла Марія Гусєва, у чоловіка на вечерю був стейк, а в неї – гречка. Дівчина намагається тримати себе в формі, щоб балувати фоловерів такими селфі, як сьогодні:

До речі, днями Олег і Марія Гусєва відзначили восьму річницю весілля. Одна з підписниць побажала їм ще "щонайменше 88 відзначити", на що Марія відповіла: "Дякую, постараюся прожити ще 88".

Нагадаємо, Марія Гусєва володіє клінікою естетичної медицини і косметології в Києві, куди навідується і її чоловік. "Чи робить він тут якісь процедури? Так. Але він мене приб'є, якщо я скажу, що саме. Можу назвати лише одне – чистка обличчя. Решта – таємниця", – розповідала раніше Марія.

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