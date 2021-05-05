"Він мене приб'є!" Дружина динамівця Гусєва розповіла, куди колють ботокс футболістам в її клініці

Олег Гусєв і його дружина Марія / Фото: Instagram
Дружина колишнього півзахисника, а нині одного з тренерів київського Динамо Олега Гусєва Марія, яка тримає клініку естетичної медицини і косметології в столиці, розповіла, що до неї часто заходять не тільки дівчата і дружини футболістів, але і самі гравці.
Читайте також: "У Ващука впливові друзі": дружина Гусєва – про боргову справу на 50 тисяч доларів
"Зараз 45 відсотків клієнтів – чоловіки, вони роблять всі б'юті-процедури. Бувають і футболісти, не буду розголошувати їхні імена. Роблять лазерну епіляцію – зазвичай це спина і груди. Роблять ін'єкції ботокса – зокрема, під пахвами, щоб не пітніти. Роблять чистку обличчя, приходять на масажі", – розповіла Марія Гусєва каналу SportArena
Марія Гусєва / Фото: Instagram
"Чи робить тут якісь процедури мій чоловік? Так. Але він мене приб'є, якщо я скажу, що саме. Можу назвати лише одне – чистка обличчя. Решта – таємниця"
Олег Гусєв / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"
Проте одну подробицю, пов'язану з її чоловіком, Марія Гусєва розкрила: "Косметичні патчі я йому купую, або він часом притирює у мене. Відкриваю часом баночку і бачу, що хтось користувався".
Марія Гусєва / Фото: Instagram
Читайте також: Гола в ліжку: дружина динамівця Гусєва засвітила тату на інтимному місці
Раніше ми писали, що колишній дружині екскапітана Динамо Ірині Морозюк в прямому ефірі зробили пластику обличчя. "Ох, як воно хрумтить!" – поскаржилася дівчина.
Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів