"Він мене приб'є!" Дружина динамівця Гусєва розповіла, куди колють ботокс футболістам в її клініці

Левову частину клієнтів Марії Гусєвої, яка тримає клініку естетичної медицини і косметології, складають чоловіки. Приходить на процедури і її коханий

Олег Гусєв і його дружина Марія / Фото: Instagram

Дружина колишнього півзахисника, а нині одного з тренерів київського Динамо Олега Гусєва Марія, яка тримає клініку естетичної медицини і косметології в столиці, розповіла, що до неї часто заходять не тільки дівчата і дружини футболістів, але і самі гравці.

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"Зараз 45 відсотків клієнтів – чоловіки, вони роблять всі б'юті-процедури. Бувають і футболісти, не буду розголошувати їхні імена. Роблять лазерну епіляцію – зазвичай це спина і груди. Роблять ін'єкції ботокса – зокрема, під пахвами, щоб не пітніти. Роблять чистку обличчя, приходять на масажі", – розповіла Марія Гусєва каналу SportArena

Марія Гусєва / Фото: Instagram

"Чи робить тут якісь процедури мій чоловік? Так. Але він мене приб'є, якщо я скажу, що саме. Можу назвати лише одне – чистка обличчя. Решта – таємниця"

Реклама Олег Гусєв / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Проте одну подробицю, пов'язану з її чоловіком, Марія Гусєва розкрила: "Косметичні патчі я йому купую, або він часом притирює у мене. Відкриваю часом баночку і бачу, що хтось користувався".

Марія Гусєва / Фото: Instagram

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Раніше ми писали, що колишній дружині екскапітана Динамо Ірині Морозюк в прямому ефірі зробили пластику обличчя. "Ох, як воно хрумтить!" – поскаржилася дівчина.

Ірина Морозюк Відео: Instagram

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