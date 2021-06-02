Почти Памела: супруга украинского футболиста предстала в образе спасительницы Малибу

Маргарита Степаненко развлекается в Турции / Фото: Instagram
Пока Тарас Степаненко вместе со сборной Украины продолжает подготовку к Евро-2020, супруга футболиста Маргарита наслаждается отдыхом в Турции, где накануне она сфотографировалась в купальниках с Юлией Кривцовой.
Девушка поделилась новыми снимками со спасательным кругом и сравнила себя со спасительницей на пляже. "Кого спасать? я уже бегу", – шутит под фото Маргарита.
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