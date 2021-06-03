Жена Буяльского после коронавируса улетела в Турцию и показала там подросший животик

У украинских футболистов и их возлюбленных, отдыхающих сейчас в турецком курорте Мармарис, пополнение. В эту бухту, где сливаются Эгейское и Средиземное моря, прибыла жена динамовца Виталия Буяльского Алина.
Отметим, что там же сейчас можно встретить Ирину Морозюк, Анну Сидорчук, Владислава и Ирину Калитвинцевых.
Что касается Алины Буяльской, то в первый же день своего пребывания в Турции она поделилась в Instagram фотографией на пляже, показав, как сейчас выглядит ее "беременный" животик.
Напомним, Виталий и Алина Буяльские ждут мальчика, который станет братиком для их 3-летней дочки Златы.
"После плотного завтрака", – так подписала этот снимок Алина Буяльская
Напомним, что перед поездкой в Турцию Алина Буяльская с дочкой переболела коронавирусом.
"Пять дней думала, что простуда. Потом доктор сказал сделать тест, который и показал коронавирус. Начиналось все с кашля. Потом появился отек носа и ужасно болела голова. Затем пропали вкусы и запахи. Но вкус вернулся через два дня. А запахи так и не слышу", – говорила неделю назад Алина Буяльская
Добавим, что муж Алины был в расширенной заявке сборной Украины на Евро. Однако у динамовца обнаружили трещину плюсневой кости ступни, и на чемпионате Европы Буяльский не сыграет.
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