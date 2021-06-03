Жена Буяльского после коронавируса улетела в Турцию и показала там подросший животик

Супруга лидера киевского Динамо поделилась снимком из турецкой бухты, где в эти дни можно встретить многих половинок знаменитых украинских футболистов

Жена Виталия Буяльского Алина / Фото: Instagram

У украинских футболистов и их возлюбленных, отдыхающих сейчас в турецком курорте Мармарис, пополнение. В эту бухту, где сливаются Эгейское и Средиземное моря, прибыла жена динамовца Виталия Буяльского Алина.

Отметим, что там же сейчас можно встретить Ирину Морозюк, Анну Сидорчук, Владислава и Ирину Калитвинцевых.

Что касается Алины Буяльской, то в первый же день своего пребывания в Турции она поделилась в Instagram фотографией на пляже, показав, как сейчас выглядит ее "беременный" животик.

Напомним, Виталий и Алина Буяльские ждут мальчика, который станет братиком для их 3-летней дочки Златы.

"После плотного завтрака", – так подписала этот снимок Алина Буяльская

Напомним, что перед поездкой в Турцию Алина Буяльская с дочкой переболела коронавирусом.

"Пять дней думала, что простуда. Потом доктор сказал сделать тест, который и показал коронавирус. Начиналось все с кашля. Потом появился отек носа и ужасно болела голова. Затем пропали вкусы и запахи. Но вкус вернулся через два дня. А запахи так и не слышу", – говорила неделю назад Алина Буяльская

Виталий Буяльский и его жена Алина / Фото: Instagram

Добавим, что муж Алины был в расширенной заявке сборной Украины на Евро. Однако у динамовца обнаружили трещину плюсневой кости ступни, и на чемпионате Европы Буяльский не сыграет.

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