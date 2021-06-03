Оголена струна: зухвале фото найсексуальнішої велосипедистки

Сексапільна словацька велосипедистка Люсія Яворчекова, в якої понад два мільйони підписників в Instagram, поділилася новим гарячим контентом зі своїми фоловерами.
Красуня опублікувала знімок свого ставного, мов струна, тіла, на якому ледь помітні "ниточки" нижньої білизни.
"Сором'язливість? Цього слова немає в твоєму словнику. Продовжуй крокувати своєю дорогою і гнути свою лінію з високо піднятою головою. Будь зухвалим", – закликає в описі цього знімка Люсія
Дивіться, як раніше "запалювала" в соцмережах Яворчекова
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