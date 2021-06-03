Оголена струна: зухвале фото найсексуальнішої велосипедистки

Словацька спортсменка-модель Люсія Яворчекова опублікувала наступний гарячий знімок, заявивши, що такого слова, як "сором'язливість", в її лексиконі немає

Сексапільна словачка Люсія Яворчекова / Фото: Instagram

Сексапільна словацька велосипедистка Люсія Яворчекова, в якої понад два мільйони підписників в Instagram, поділилася новим гарячим контентом зі своїми фоловерами.

Красуня опублікувала знімок свого ставного, мов струна, тіла, на якому ледь помітні "ниточки" нижньої білизни.

"Сором'язливість? Цього слова немає в твоєму словнику. Продовжуй крокувати своєю дорогою і гнути свою лінію з високо піднятою головою. Будь зухвалим", – закликає в описі цього знімка Люсія

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Люсія Яворчекова / Фото: Instagram

/ Фото: Instagram