Стриптиз під виглядом перезавантаження: велосипедистка випнула пишні груди

Зірка Instagram Люсія Яворчекова, яка заради кар'єри моделі кинула велоспорт, обдарувала свої 2,1 мільйона фоловерів новим відвертим знімком з нагоди повернення з мексиканського "раю" – Тулума – до рідної Братислави.
Яворчекова влаштувала стриптиз перед фотографом, піднявши топік і оголивши пишні груди. Підсумком став ну дуже гарячий знімок!
"Перезавантаження" – так підписала це фото у себе в Instagram Люсія Яворчекова
Дивіться, якими знімками Люсія раніше балувала підписників з Тулума
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