Стриптиз під виглядом перезавантаження: велосипедистка випнула пишні груди

Люсія Яворчекова підняла топік – і саме в цей момент її сфотографували: з'явилося нове вогняне фото від сексуальної спортсменки-моделі зі Словаччини

Люсія Яворчекова - секс-символ словацького спорту / Фото: Instagram

Зірка Instagram Люсія Яворчекова, яка заради кар'єри моделі кинула велоспорт, обдарувала свої 2,1 мільйона фоловерів новим відвертим знімком з нагоди повернення з мексиканського "раю" – Тулума – до рідної Братислави.

Яворчекова влаштувала стриптиз перед фотографом, піднявши топік і оголивши пишні груди. Підсумком став ну дуже гарячий знімок!

"Перезавантаження" – так підписала це фото у себе в Instagram Люсія Яворчекова

Дивіться, якими знімками Люсія раніше балувала підписників з Тулума

Люсія Яворчекова / Фото: Instagram

/ Фото: Instagram

Сексапільна словачка Люсія Яворчекова / Фото: Instagram

Люсія Яворчекова / Фото: Instagram

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