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Сідниці плюс груди: відверта "двійка" від зірки ММА перед битвою секс-бомб

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
29 травня, 19:18
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Відразу після оголошення про поєдинок на голих кулаках з Пейдж Ванзант її суперниця Рейчел Остович з'явилася у відвертому купальнику на своїй сторінці в Instagram
Зірка єдиноборств Рейчел Остович
Зірка єдиноборств Рейчел Остович / Фото: Instagram

Лише доба минула після оголошення про те, що Пейдж Ванзант і Рейчел Остович 23 липня битимуться на голих кулаках, а остання з них вже почала активно підтверджувати статус цього поєдинку. Не дарма його називають битвою секс-бомб!

30-річна Остович, що виросла на Гаваях, опублікувала два відвертих фото в купальнику, похвалившись своїми формами спереду і ззаду.

"Грайливо терпляча", – підписала Остович ці знімки в Instagram

Нагадаємо, 30-річна американка, яка має 761 тисячу підписників в Instagram, торік потрапила в чорну смугу. Рейчел Остович дискваліфікували за вживання допінгу. У зразках спортсменки були виявлені метаболіти остарина, що потрапили до організму дівчини з харчовими добавками.

Далі більше. Після закінчення дискваліфікації Остович програла нокаутом Джині Мазані з Аляски. І її звільнили з Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) – за слабкі результати.

Проте Рейчел не сумує і тепер спробує взяти реванш у іншої красуні Пейдж Ванзант за поразку в UFC в 2019 році. За Остович у майбутньому поєдинку гарантовано вболіватимуть чимало фанів.

Більше фото Рейчел Остович

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