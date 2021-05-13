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Секс-бомба зі змішаних єдиноборств похвалилася формами: дуже гарячі фото

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
13 травня, 09:00
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Красуня з MMA Рейчел Остовіч запустила сторінку на сайті для дорослих і продає там свої пікантні фото, а в соцмережах дражнить фанатів апетитними формами
Рейчел Остович
Рейчел Остович / Фото: Instagram

Пишнотіла красуня зі змішаних єдиноборств Рейчел Остовіч опублікувала одну зі своїх найулюбленіших і пам'ятних фотосесій. Після звільнення з UFC дівчина знайшла себе в модельному бізнесі, хоча більшість її фото нагадує контент для дорослих.

До речі, це не спроста, адже дівчина вже завела свій аккаунт на сайті, де продає інтимні фото. Місячна підписка коштує всього 10 доларів.

Ще фото Рейчел Остовіч:

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