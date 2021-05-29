Изменить язык на: UA Перейти к новостям
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости MMA

Ягодицы плюс грудь: откровенная "двойка" от звезды ММА перед битвой секс-бомб

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
29 мая, 19:18
Копировать ссылку
Сразу после объявления о поединке на голых кулаках с Пейдж Ванзант ее соперница Рэйчел Остович появилась в откровенном купальнике на своей странице в Instagram
Звезда единоборств Рэйчел Остович
Звезда единоборств Рэйчел Остович / Фото: Instagram

Лишь сутки прошли после объявления о том, что Пейдж Ванзант и Рэйчел Остович 23 июля сразятся на голых кулаках, а последняя из них уже принялась активно подтверждать статус этого поединка. Да уж, не зря его называют битвой секс-бомб!

30-летняя Остович, выросшая на Гавайях, опубликовала два откровенных фото в купальнике, похваставшись своими формами спереди и сзади.

"Дурашливо терпелива", – подписала Остович эти снимки в Instagram

Напомним, 30-летняя американка, имеющая 761 тысячу подписчиков в Instagram, в прошлом году попала в черную полосу. Рэйчел Остович дисквалифицировали за употребление допинга. В образцах спортсменки были обнаружены метаболиты остарина, попавшие в организм девушки с пищевыми добавками.

Дальше – больше. После истечения дисквалификации Остович проиграла нокаутом Джине Мазани из Аляски. И ее уволили из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) – за слабые результаты.

Тем не менее Рэйчел не унывает и теперь попытается взять реванш у другой красотки Пейдж Ванзант за поражение в UFC в 2019 году. За Остович в предстоящем поединке наверняка будут болеть многие.

Больше фото Рэйчел Остович

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
История одной фотографии
Спортивные истории
Опрос
Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
26
59:15
65
2
Шахтер
26
51:19
54
3
Заря
26
44:22
50
4
Колос
26
36:26
41
5
Ворскла
26
37:30
41
6
Десна
26
38:32
38
7
Днепр-1
26
36:38
30
8
Львов
26
25:51
29
9
Александрия
26
33:37
29
10
Рух
26
27:39
28
11
Мариуполь
26
27:41
26
12
Ингулец
26
24:36
26
13
Олимпик
26
28:48
22
14
Минай
26
16:47
18
Показать больше
Опрос
Опрос

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять