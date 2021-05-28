Секс-бомби з MMA битимуться в бою на голих кулаках!

Любителів боїв на голих кулаках чекає фантастичне видовище – в рингу зійдуться два секс-символи змішаних єдиноборств Пейдж Ванзант і Рейчел Остовіч! Супердвобій красунь пройде в рамках турніру Bare Knuckle FC 23 липня.
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Це буде реванш їх бою на турнірі UFC Fight Night 143 в січні 2019 року, коли Ванзант здобула перемогу в першому раунді, пише mmajunkie.
Ванзант дебютувала в BKFC в лютому і програла Брітані Харт одноголосним рішенням суддів. Остовіч тільки підписала контракт з лігою кулачних боїв і не билася з листопада минулого року, коли поступилася Джині Мазані на UFC на ESPN 18. Після трьох поразок поспіль UFC розірвав контракт з красунею.
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До речі, обидві дівчини мають додатковий дохід з продажу своїх інтимних фото на спеціалізованих сайтах для дорослих.
Фото Пейдж Ванзант:
Фото Рейчел Остовіч: