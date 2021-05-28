Змінити мову на: RU Перейти до новин
СЬОГОДНІ Спорт Новини MMA

Секс-бомби з MMA битимуться в бою на голих кулаках!

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
28 травня, 07:09
Копіювати лінк
Головні красуні змішаних єдиноборств зійдуться в поєдинку на голих кулаках. Пейдж Ванзант і Рейчел Остовіч пішли з UFC і уклали контракти з Bare Knuckle FC
Пейдж Ванзант і Рейчел Остович проведуть бій на голих кулаках
Пейдж Ванзант і Рейчел Остович проведуть бій на голих кулаках / Фото: Instagram

Любителів боїв на голих кулаках чекає фантастичне видовище – в рингу зійдуться два секс-символи змішаних єдиноборств Пейдж Ванзант і Рейчел Остовіч! Супердвобій красунь пройде в рамках турніру Bare Knuckle FC 23 липня.

Читайте також: Зірка MMA знялася у відвертій фотосесії: очей не відвести

Це буде реванш їх бою на турнірі UFC Fight Night 143 в січні 2019 року, коли Ванзант здобула перемогу в першому раунді, пише mmajunkie.

Ванзант дебютувала в BKFC в лютому і програла Брітані Харт одноголосним рішенням суддів. Остовіч тільки підписала контракт з лігою кулачних боїв і не билася з листопада минулого року, коли поступилася Джині Мазані на UFC на ESPN 18. Після трьох поразок поспіль UFC розірвав контракт з красунею.

Читайте також: Секс-бомба зі змішаних єдиноборств похвалилася формами: дуже гарячі фото

До речі, обидві дівчини мають додатковий дохід з продажу своїх інтимних фото на спеціалізованих сайтах для дорослих.

Фото Пейдж Ванзант:

Фото Рейчел Остовіч:

Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Опитування
Премьер-лига
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
26
59:15
65
2
Шахтар
26
51:19
54
3
Зоря
26
44:22
50
4
Колос
26
36:26
41
5
Ворскла
26
37:30
41
6
Десна
26
38:32
38
7
Дніпро-1
26
36:38
30
8
Львів
26
25:51
29
9
Олександрія
26
33:37
29
10
Рух
26
27:39
28
11
Маріуполь
26
27:41
26
12
Інгулець
26
24:36
26
13
Олімпік
26
28:48
22
14
Минай
26
16:47
18
Показати бiльше
Опитування
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти