Секс-бомби з MMA битимуться в бою на голих кулаках!

Головні красуні змішаних єдиноборств зійдуться в поєдинку на голих кулаках. Пейдж Ванзант і Рейчел Остовіч пішли з UFC і уклали контракти з Bare Knuckle FC

Пейдж Ванзант і Рейчел Остович проведуть бій на голих кулаках / Фото: Instagram

Любителів боїв на голих кулаках чекає фантастичне видовище – в рингу зійдуться два секс-символи змішаних єдиноборств Пейдж Ванзант і Рейчел Остовіч! Супердвобій красунь пройде в рамках турніру Bare Knuckle FC 23 липня.

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Це буде реванш їх бою на турнірі UFC Fight Night 143 в січні 2019 року, коли Ванзант здобула перемогу в першому раунді, пише mmajunkie.

Ванзант дебютувала в BKFC в лютому і програла Брітані Харт одноголосним рішенням суддів. Остовіч тільки підписала контракт з лігою кулачних боїв і не билася з листопада минулого року, коли поступилася Джині Мазані на UFC на ESPN 18. Після трьох поразок поспіль UFC розірвав контракт з красунею.

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До речі, обидві дівчини мають додатковий дохід з продажу своїх інтимних фото на спеціалізованих сайтах для дорослих.

Фото Пейдж Ванзант:

Фото Рейчел Остовіч: