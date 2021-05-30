Витріщалися на зад блондинки замість поля: пишні форми волейболістки затьмарили гру

Розкішна американська спортсменка відвідала бейсбольний матч в Лос-Анджелесі і привернула до себе увагу всіх уболівальників Доджерс чоловічої статі на трибунах

Завжди сексуальна Кайла Сіммонс / Фото: Instagram

Восени 2020-го американська красуня Кайла Сіммонс пішла з волейболу заради відвертихфото в Instagram. В університеті і команді на неї тиснули через пости в соціальних мережах, і дівчина вирішила, що нікому не дозволить вказувати, як їй жити. Але повністю від спорту не відмовилася і була помічена на бейсболі в Лос-Анджелесі.

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"Вперед, Доджерс!", – підписала фото на стадіоні Кайла, а на задньому фоні добре видно, що вболівальники чоловічої статі замість поля видивляються на гарячу красуню і навіть знімають її.

"А хлопці на задньому фоні кажуть: "Ти – мій найкращий вид", "Кумедні фанати Доджерс на задньому плані", – жартували шанувальники Кайли. І відзначали, що дівчина завжди сексуальна і розкішна.

/ Фото: Instagram

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Відзначимо, що пекучої Кайлі Сіммонс – 25 років. Вона з Флориди, дочка бейсболіста. Грала за волейбольну команду Університету Маршалла, а до того успішно захищала на змаганнях кольори своєї школи, проте мала проблеми з її керівництвом через відверті знімків.

Раніше волейболістка опублікувала нову серію гарячих фото в купальнику.

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