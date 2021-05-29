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Дружина скандального динамівця в шикарній формі після пологів: фото з Туреччини

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
29 травня, 16:37
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Дружина Назарія Русина, який виявився не потрібним Легії і може бути засланий до Дніпра, поділилася чуттєвими кадрами свого відпочинку на Середземному морі
Назарій Русин і його дружина
Назарій Русин і його дружина / Фото: Instagram

Дружина нападника Динамо Назарія Русина, для якого перша половина року виявилася провальною в футбольному сенсі, не впадає у відчай. Красуня Марія поділилася з фоловерами своїм романтичним станом.

"Закохана" – так Марія Русина підписала в Instagram знімок з турецького Белека на березі Середземного моря, де вона відпочиває цими днями

Більше фото Марії Русиної з Белека

Нагадаємо, навесні Назарія Русина відсторонили від тренувань з основою Легії, куди він перейшов на умовах оренди. Це сталося після того, як форвард відмовився виступати за дублюючий склад польського клубу.

Пізніше стало відомо, що свою кар'єру, знову ж таки на умовах оренди, Русин може продовжити в Дніпрі-1. Чи відбудеться саме так, побачимо, але факт той, що на нападника, який ще на початку минулого року вважався основним в Динамо, в київському клубі вже і не розраховують.

Назарію Русину – 22 роки. Минулого літа динамівець одружився з випускницею Університету МВС і любителькою вокалу Марією – з Новояворівська, Львівської області, звідки і сам футболіст.

Восени 2020 року Марія народила Назарію Русина сина, якого назвали Олегом – на згадку про старшого брата динамівця, який загинув в 2016-му.

Дивіться, як Русин забивав за молодіжну збірну України

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