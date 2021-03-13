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Українка з "Шахтаря" затьмарила головну красуню Італії: про неї пише весь світ

13 березня, 14:23

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

За добу на сторінку Ольги Каленчук підписалося 40 тисяч фанатів

Телеведуча "Шахтаря" Ольга Каленчук затьмарила головну красуню італійського телебачення Ділетту Леотту. Місцеві ЗМІ захоплюються красою українки, яка "запалювала" в кулуарах матчу 1/8 фіналу Ліги Європи між "Ромою" і "Шахтарем" на "Стадіо Олімпіко".

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"Чарівна посмішка, довге світле волосся і веселий характер. Ольга – зірка в Україні: з майже 40 тисячами підписників в Instagram, вона є кандидатом на звання одного з найулюбленіших спортивних ведучих фанатів з усього світу", – так охарактеризувало красуню Corriere Dello Sport.

Безліч зарубіжних пабліків в соцмережах публікують колажі з фото Ділетти Леотти і Ольги Каленчук, де просять своїх підписників визначити, хто красивіше.

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Після такої реклами Ольга прокинулася знаменитістю. Дівчина зізналася, що за добу на її сторінку додалося 40 тисяч підписників і зараз число шанувальників перевалило за 75 тисяч.

Відзначимо, що Ольга є сестрою українського півзахисника Максима Каленчука, який на цей момент виступає в білоруському "Вітебську".

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Шахтар Донецьк WAGs Ольга Каленчук

Джерело: Сегодня|Спорт

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