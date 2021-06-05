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Наконец-то можно не втягивать живот: беременная супруга игрока Динамо нежится на солнце

Александр Трикиша Александр Трикиша
5 июня, 11:10
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Супруга Виталия Буяльского показала, как отдыхает на турецком курорте. Девушка уже не прячет беременный животик и радуется, что его больше не нужно втягивать
Алина Буяльская отдыхает в Турции
Алина Буяльская отдыхает в Турции / Фото: Instagram

Супруга игрока киевского Динамо и сборной Украины Виталия Буяльского Алина продолжает публиковать фото с отдыха в турецком курорте Мармарис. В начале отпуска красотка перестала прятать животик – динамовец вскоре станет отцом.

"Наконец-то можно кушать и не втягивать живот", – шутит под очередными фото Алина.

Отметим, что там же сейчас можно встретить Ирину Морозюк, Анну Сидорчук, Владислава и Ирину Калитвинцевых.

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