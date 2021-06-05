Наконец-то можно не втягивать живот: беременная супруга игрока Динамо нежится на солнце Поделиться Копировать ссылку

Супруга Виталия Буяльского показала, как отдыхает на турецком курорте. Девушка уже не прячет беременный животик и радуется, что его больше не нужно втягивать