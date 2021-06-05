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Нарешті можна не втягувати живіт: вагітна дружина гравця Динамо ніжиться на сонці

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
5 червня, 11:10
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Дружина Віталія Буяльського показала, як відпочиває на турецькому курорті. Дівчина вже не приховує вагітний животик і радіє, що його більше не потрібно втягувати
Аліна Буяльська відпочиває в Турції
Аліна Буяльська відпочиває в Турції / Фото: Instagram

Дружина гравця київського Динамо і збірної України Віталія Буяльського Аліна продовжує публікувати фото з відпочинку в турецькому курорті Мармаріс. На початку відпустки красуня перестала ховати животик – динамівець незабаром стане батьком.

"Нарешті можна їсти і не втягувати живіт", – жартує під черговими фото Аліна.

Відзначимо, що там зараз можна зустріти Ірину Морозюк, Анну Сидорчук, Владислава і Ірину Калитвинцева.

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