Нарешті можна не втягувати живіт: вагітна дружина гравця Динамо ніжиться на сонці Поділитися Копіювати лінк

Дружина Віталія Буяльського показала, як відпочиває на турецькому курорті. Дівчина вже не приховує вагітний животик і радіє, що його більше не потрібно втягувати