Нарешті можна не втягувати живіт: вагітна дружина гравця Динамо ніжиться на сонці

Аліна Буяльська відпочиває в Турції / Фото: Instagram
Дружина гравця київського Динамо і збірної України Віталія Буяльського Аліна продовжує публікувати фото з відпочинку в турецькому курорті Мармаріс. На початку відпустки красуня перестала ховати животик – динамівець незабаром стане батьком.
"Нарешті можна їсти і не втягувати живіт", – жартує під черговими фото Аліна.
Відзначимо, що там зараз можна зустріти Ірину Морозюк, Анну Сидорчук, Владислава і Ірину Калитвинцева.
Читайте також:
- Гарячі фото ведучої каналу Шахтаря зводять з розуму італійців
- Секс-символ MMA засвітила груди на новому фото в Instagram
- Ви це бачили? Гола жінка завдала першого удару по м'ячу в матчі збірних
- Дружина Буяльського після коронавірусу полетіла до Туреччини і показала там животик, який підріс
- Оголена струна: зухвале фото найсексуальнішої велосипедистки