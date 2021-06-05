Нова секс-бомба в збірній України! Такого фото дружини Безуса ви ще не бачили

Багатодітні дружини футболістів збірної України, поки їхні чоловіки готуються до Євро, продовжують підривати соцмережі фотографіями своїх вогняних фігур.
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"І це – мати трьох дітей?", "Така фігура після трьох пологів – це нереально" – цими, і подібними до них, коментарями фоловери засипають тепер не тільки Маргариту Степаненко, Анну Сидорчук, Юлію Кривцову, але й Анну Безус.
Дружина півзахисника бельгійського Гента Романа Безуса, котрий своєю грою на фініші сезону заслужив виклик до збірної України від Андрія Шевченка, вразила шанувальників знімком своєї фігури в турецькому Кемері, де вона притулилася до кам'яної брили в чорному бікіні.
Таких гарячих фото Анни Безус в її Instagram раніше бачити не доводилося.
Потрібно віддати належне і свекрусі Анни Безус – за відсутності чоловіка Романа, який перебуває нині в Харкові, саме вона виступає в ролі фотографа красуні.
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