Нова секс-бомба в збірній України! Такого фото дружини Безуса ви ще не бачили

Кохана півзахисника бельгійського Гента Анна Безус продемонструвала шикарну форму в Туреччині. І не віриться, що перед нами – мати трьох дітей

Дружина Романа Безуса Анна / Фото: Instagram

Багатодітні дружини футболістів збірної України, поки їхні чоловіки готуються до Євро, продовжують підривати соцмережі фотографіями своїх вогняних фігур.

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"І це – мати трьох дітей?", "Така фігура після трьох пологів – це нереально" – цими, і подібними до них, коментарями фоловери засипають тепер не тільки Маргариту Степаненко, Анну Сидорчук, Юлію Кривцову, але й Анну Безус.

Дружина півзахисника бельгійського Гента Романа Безуса, котрий своєю грою на фініші сезону заслужив виклик до збірної України від Андрія Шевченка, вразила шанувальників знімком своєї фігури в турецькому Кемері, де вона притулилася до кам'яної брили в чорному бікіні.

Таких гарячих фото Анни Безус в її Instagram раніше бачити не доводилося.

Потрібно віддати належне і свекрусі Анни Безус – за відсутності чоловіка Романа, який перебуває нині в Харкові, саме вона виступає в ролі фотографа красуні.