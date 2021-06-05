Гаряча зірка сайту для дорослих провчила тенісиста, який зламав навпіл її ноутбук

Австралієць Бернард Томич публічно вибачився перед своєю дівчиною Ванессою Сьєррою і закликав її до примирення після свого спалаху гніву

Гаряча Ванесса Сьєрра / Фото: Instagram

Колишня 17-та ракетка світу австралієць Бернард Томіч публічно вибачився перед своєю дівчиною Ванессою Сьєррою. Красуня раніше поскаржилася, що під час сварки спортсмен зламав навпіл її ноутбук. А восени парочка оголосила про свій роман оригінальним способом – дівчина змусила Томича вкусити її за сідниці.

"Не потрібно було ламати її речі. Не знаю, що на мене найшло. У мене дуже велике его, але заради тебе я його сдую. Прости, дружина. Будь ласка, давай помиримося. Я тебе люблю", – цитує Томича dailymail.co.uk

/ Фото: Reuters

/ Фото: Instagram

/ Фото: Instagram

А Сьєрра розповіла, що, незважаючи на інцидент, вони з Томич не розлучилися, але тимчасово перестали розмовляти:

"Викладати відео було не дуже зрілим кроком, але я подумала, що мені потрібно якось повернути гроші. З тих пір Бернард мені все компенсував, приніс вибачення, і ми знову спілкуємося. Він прийшов до тями. Ще хочу додати, що зараз у нього багато особистих проблем. Я намагаюся це враховувати і не провокувати ще більше ненависті на його адресу, ніж вже спровокувала"

Ванесса займається тим, що продає свої оголені фото на сайтах для дорослих. Вона набула популярності завдяки участі в реаліті-шоу "Острів кохання". На сторінку дівчини в Instagram підписано 430 000 тисяч фанатів, і ця кількість постійно зростає.

Раніше українська тенісистка зізналася в коханні до росіянина в Парижі.

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