Найкрасивіша спортсменка Нідерландів знялася для чоловічого журналу

Найкрасивіша спортсменка Нідерландів футболістка Барселони Ліка Мартенс знялася для чоловічого журналу FHM. Дівчина постала в незвичному образі боксерки.
"Я думаю, це дійсно круто. Раніше я носила спортивний бюстгальтер, але це безперечно була найсексуальніша зйомка, в якій я коли-небудь приймала участь", – зізналася після зйомок красуня.
Мартенс народилася в Ньїв-Бергені на півдні Голландії. Її клубна кар'єра почалася в Херенвені, а в 2017 році вона перебралася в Барселону, з якою в цьому році перемогла в жіночій Лізі чемпіонів.
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