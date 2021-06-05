Найкрасивіша спортсменка Нідерландів знялася для чоловічого журналу

Відома футболістка Ліка Мартенс отримала визнання на батьківщині. Дівчину визнали найкрасивішою спортсменкою Нідерландів і з цієї нагоди вона знялася для чоловічого журналу

Ліке Мартенс знялася для чоловічого журналу / Фото: Instagram

Найкрасивіша спортсменка Нідерландів футболістка Барселони Ліка Мартенс знялася для чоловічого журналу FHM. Дівчина постала в незвичному образі боксерки.

"Я думаю, це дійсно круто. Раніше я носила спортивний бюстгальтер, але це безперечно була найсексуальніша зйомка, в якій я коли-небудь приймала участь", – зізналася після зйомок красуня.

Мартенс народилася в Ньїв-Бергені на півдні Голландії. Її клубна кар'єра почалася в Херенвені, а в 2017 році вона перебралася в Барселону, з якою в цьому році перемогла в жіночій Лізі чемпіонів.

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