Змінити мову на: RU Перейти до новин
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Найкрасивіша спортсменка Нідерландів знялася для чоловічого журналу

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
5 червня, 07:57
Копіювати лінк
Відома футболістка Ліка Мартенс отримала визнання на батьківщині. Дівчину визнали найкрасивішою спортсменкою Нідерландів і з цієї нагоди вона знялася для чоловічого журналу
Ліке Мартенс знялася для чоловічого журналу
Ліке Мартенс знялася для чоловічого журналу / Фото: Instagram

Найкрасивіша спортсменка Нідерландів футболістка Барселони Ліка Мартенс знялася для чоловічого журналу FHM. Дівчина постала в незвичному образі боксерки.

"Я думаю, це дійсно круто. Раніше я носила спортивний бюстгальтер, але це безперечно була найсексуальніша зйомка, в якій я коли-небудь приймала участь", – зізналася після зйомок красуня.

Мартенс народилася в Ньїв-Бергені на півдні Голландії. Її клубна кар'єра почалася в Херенвені, а в 2017 році вона перебралася в Барселону, з якою в цьому році перемогла в жіночій Лізі чемпіонів.

Читайте також:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Покер - це спорт!
Покер
Опитування
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти