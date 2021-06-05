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Самая красивая спортсменка Нидерландов снялась для мужского журнала

Александр Трикиша Александр Трикиша
5 июня, 07:57
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Известная футболистка Лике Мартенс получила признание на родине. Девушку признали самой красивой спортсменкой Нидерландов и по этому случаю она снялась для мужского журнала
Лике Мартенс снялась для мужского журнала
Лике Мартенс снялась для мужского журнала / Фото: Instagram

Самая красивая спортсменка Нидерландов футболистка Барселоны Лике Мартенс снялась для мужского журнала FHM. Девушка предстала в необычном образе боксерши.

"Я думаю, это действительно круто. Раньше я носила спортивный бюстгальтер, но это определенно была самая сексуальная съемка, в которой я когда-либо принимала участие", – призналась после сьемок красотка.

Мартенс родилась в Ньив-Бергене на юге Голландии. Ее клубная карьера началась в Херенвене, а в 2017 году она перебралась в Барселону, с которой в этом году победила в женской Лиге чемпионов.

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