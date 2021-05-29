Це пожежа: Анна Кравець показала гаряче відео в халатику

Анна Кравець у всій красі / Фото: Instagram
Дружина українського нападника Артема Кравця Анна давно не радувала підписників пікантними знімками, тому вирішила надолужити згаяне з подвоєною силою і опублікувала в сторіс Instagram коротке відео в зеленому халатику на голе тіло.
"Це пожежа", – прокоментувала ролик красуня і супроводила смайликом у вигляді вогню.
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