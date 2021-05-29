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Це пожежа: Анна Кравець показала гаряче відео в халатику

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
29 травня, 09:00
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Кохана українського футболіста Артема Кравця похвалилася ідеальним тілом в короткому халатику. Анна Кравець сама порівняла свою красу з пожежею
Анна Кравець у всій красі
Анна Кравець у всій красі / Фото: Instagram

Дружина українського нападника Артема Кравця Анна давно не радувала підписників пікантними знімками, тому вирішила надолужити згаяне з подвоєною силою і опублікувала в сторіс Instagram коротке відео в зеленому халатику на голе тіло.

"Це пожежа", – прокоментувала ролик красуня і супроводила смайликом у вигляді вогню.

Анна Кравець в хаталику Відео: Instagram

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