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Розпахнула халатик і засвітила груди: інтимне фото Ірини Морозюк з ванної

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
28 травня, 13:24
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Колишня дружина українського футболіста показала чергове фото з відпочинку в Туреччині. Красуня зробила селфі в халатику і засвітила груди, але явно цього не соромиться
Ірина Морозюк запалює в Турції
Ірина Морозюк запалює в Турції / Фото: Instagram

Колишня дружина футболіста Різеспора Миколи Морозюка Ірина показала гаряче фото з відпочинку в Туреччині. Дівчина сфотографувалася в убиральні в червоному купальнику і халатику, спокусливо його розпахнувши, щоб були видні груди і її знаменитий ключик.

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Одіозна красуня вирушила на відпочинок до Туреччини і щодня публікує звідти гарячі фото, радуючи фанатів в соцмережах. Кожне фото Ірини супроводжується десятками компліментів від шанувальників.

Втім, нещодавно Ірині Морозюк дісталося за відверте фото: "Силікон вивалюється!". Дівчина похвалилася своєю фігурою на турецькому курорті, отримавши як чудові, так і вульгарні відгуки фоловерів.

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