Її появи чекають більше, ніж тренера: журналістка клубного ТВ зводить з розуму уболівальників

Црвена Звезда знайшла оригінальний спосіб привернути увагу до роботи клубу – обличчям команди стала чарівна журналістка Тетяна Шайковіч – тепер ефір з її участю чекають більше, ніж появи тренера

Татьяна Шайковіч прикрасить собою будь-яку прес-конференцію Црвени Звезди

Прес-конференції за участю офіційних осіб сербської Црвени Звєзди користуються небувалою популярністю, а головна заслуга в цьому чарівної журналістки клубу Тетяни Шайковіч. Пишногруда блондинка не залишить байдужим жодного фаната футболу.

Читайте також: Футболіст Црвени Звезди показав супернику статевий орган після перемоги в серії пенальті

Та що там вболівальники, не всі тренери в силах протистояти красі дівчини! Навіть головний тренер Црвени Звзеди боїться підняти голову під час прес-конференцій. А Тетяна як спеціально вибирає наряди, що підкреслюють її пишний бюст, в якому можна потонути. Ну як можна працювати в таких умовах?

В тренді У вагітної дружини лідера Динамо – коронавірус

Читайте також: