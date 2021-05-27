Її появи чекають більше, ніж тренера: журналістка клубного ТВ зводить з розуму уболівальників

Прес-конференції за участю офіційних осіб сербської Црвени Звєзди користуються небувалою популярністю, а головна заслуга в цьому чарівної журналістки клубу Тетяни Шайковіч. Пишногруда блондинка не залишить байдужим жодного фаната футболу.
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Та що там вболівальники, не всі тренери в силах протистояти красі дівчини! Навіть головний тренер Црвени Звзеди боїться підняти голову під час прес-конференцій. А Тетяна як спеціально вибирає наряди, що підкреслюють її пишний бюст, в якому можна потонути. Ну як можна працювати в таких умовах?
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