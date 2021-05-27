Крихітко, ти вогонь! Ярмоленко і Степаненко в захваті від фігури дружини Сидорчука

Дружина капітана Динамо Сергія Сидорчука удостоїлася овацій своїх подруг за фото на пляжі в Туреччині, куди вона махнула на кілька днів зі своїм чоловіком

Дружина Сергія Сидорчука Анна / Фото: Instagram

Дружина Сергія Сидорчука Анна вразила подруг своєю фігурою на турецькому пляжі.

Як ми писали раніше, капітан Динамо залишив дітей у гравця Шахтаря і полетів з дружиною до Туреччини на кілька днів, які тренер збірної України Андрій Шевченко надав футболістам для відпочинку.

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Не втрималася від компліменту і Анна Реброва, назвавши свою тезку Анну Сидорчук красунею.

Цікаво, що гаряче фото в зеленому купальнику Анна Сидорчук зробила на пляжі під назвою "Мовчання" і сама жодного підпису до світлини не залишила. І справді – будь-які слова тут, мабуть, зайві.

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Нагадаємо, що капітан Динамо Сергій Сидорчук та його дружина Анна виховують шестирічну дочку Кіру і трирічних двійнят – Микиту і Ніколь. Одружилася пара в грудні 2014-го в рідному для них Запоріжжі.

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Ось якою стійкою на голові мама трьох дітей Анна Сидорчук потішила фоловерів під час зимового відпочинку на Мальдівах: