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Крихітко, ти вогонь! Ярмоленко і Степаненко в захваті від фігури дружини Сидорчука

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
27 травня, 14:07
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Дружина капітана Динамо Сергія Сидорчука удостоїлася овацій своїх подруг за фото на пляжі в Туреччині, куди вона махнула на кілька днів зі своїм чоловіком
Дружина Сергія Сидорчука Анна
Дружина Сергія Сидорчука Анна / Фото: Instagram

Дружина Сергія Сидорчука Анна вразила подруг своєю фігурою на турецькому пляжі.

Як ми писали раніше, капітан Динамо залишив дітей у гравця Шахтаря і полетів з дружиною до Туреччини на кілька днів, які тренер збірної України Андрій Шевченко надав футболістам для відпочинку.

"Крихітко, ти вогонь", – написали Анні Сидорчук під цим знімком в Instagram Маргарита Степаненко та Інна Ярмоленко

Не втрималася від компліменту і Анна Реброва, назвавши свою тезку Анну Сидорчук красунею.

Цікаво, що гаряче фото в зеленому купальнику Анна Сидорчук зробила на пляжі під назвою "Мовчання" і сама жодного підпису до світлини не залишила. І справді – будь-які слова тут, мабуть, зайві.

Дивіться, що їдять Сидорчуки в Туреччині

А так стильно вони в Туреччині одягаються

Ще помилуйтеся, як Сергій з Анною катаються на катері

Нагадаємо, що капітан Динамо Сергій Сидорчук та його дружина Анна виховують шестирічну дочку Кіру і трирічних двійнят – Микиту і Ніколь. Одружилася пара в грудні 2014-го в рідному для них Запоріжжі.

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Ось якою стійкою на голові мама трьох дітей Анна Сидорчук потішила фоловерів під час зимового відпочинку на Мальдівах:

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