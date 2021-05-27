Ноги від вух, груди – від хірурга: дружина футболіста вразила формами на яхті

Екстравагантна Ірина Морозюк, колишня дружина ексдинамівця, поділилася черговими сексуальними кадрами зі своїми підписниками в соцмережах

Ірина Морозюк / Фото: Instagram

Одна з найпривабливіших жінок українського футболу продовжує щедро ділитися своїми фотографіями та відеороликами з публікою. напередодні Ірині Морозюк дісталося за відверте фото: "Силікон вивалюється!" Зараз сексапільна дівчина відпочиває в Туреччині і збирається писати відгук про готель.

А поки що збирається з думками і радує любителів краси новими кадрами.

Ірина постала в синьому міні-платті на території готелю. А трохи пізніше блиснула розкішним бюстом і довгими ногами і на яхті.

Дізнайтеся, у чому загоряє Морозюк: "Це не трусики, а ниточки".''

Також красуня з'явилася і в напівтемряві коридорів. Свого часу вона зізнавалася, що віддавалася пластичному хірургу задля збільшення грудей.

Раніше Ірина Морозюк шокувала заявою про розставання з екскапітаном Динамо.

Дивіться, як Ірина розважалася з собакою: