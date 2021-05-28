Кінг-Конг і красуня в прозорій сукні: воротар Динамо показав гаряче фото з дружиною

Воротар київського Динамо Денис Бойко на своїй сторінці в Instagram похвалився гарячим фото з дружиною Валерією. Парочка сфотографувалася на вечірці на честь дня народження капітана киян Сергія Сидорчука.
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Чарівна дружина голкіпера прийшла на вечірку в спокусливій прозорій сукні в сіточку. Сам же футболіст вбрався в чорні штани і сорочку – згідно з дрес-кодом.
Денис і Валерія разом вже досить давно. Футболіст якось розповідав, що домагався її уваги, незважаючи на "холодний" початок спілкування.
"Там не романтична історія. Просто я звик добиватися своїх цілей. Якось я побачив таку прекрасну дівчину, що не міг пройти повз. Потім почав дізнаватися у своїх знайомих, хто її знає. Мало не з оголошеннями ходив (сміється). У підсумку почав спілкуватися з її подругою, через яку попросив номер своєї майбутньої дружини. я набрав її, а вона не дуже привітно відповіла мені. Але я руки не опустив і почав наполегливо їй дзвонити. Не переставав наярювати", – зізнався якось Бойко.