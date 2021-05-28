Кінг-Конг і красуня в прозорій сукні: воротар Динамо показав гаряче фото з дружиною

Денис і Валерія Бойко відвідали вечірку на честь дня народження Сергія Сидорчука. Дружина воротаря Динамо вразила відвертою прозорою сукнею в сіточку

Валерія Бойко захоплює своєю фігурою / Фото: Instagram

Воротар київського Динамо Денис Бойко на своїй сторінці в Instagram похвалився гарячим фото з дружиною Валерією. Парочка сфотографувалася на вечірці на честь дня народження капітана киян Сергія Сидорчука.

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Чарівна дружина голкіпера прийшла на вечірку в спокусливій прозорій сукні в сіточку. Сам же футболіст вбрався в чорні штани і сорочку – згідно з дрес-кодом.

Денис і Валерія разом вже досить давно. Футболіст якось розповідав, що домагався її уваги, незважаючи на "холодний" початок спілкування.