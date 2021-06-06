Найсексуальніша велосипедистка осідлала мотоцикл

Усе-таки не може Люсія Яворчекова без коліс! Сексапільна словачка, що кинула велоспорт заради кар'єри моделі, знову сіла за кермо – тільки вже мотоцикла.
Зірка Instagram показала своїм фоловерам, як осідлала "залізного коня" за 12 тисяч доларів.
Враження, що вони створені одне для одного.
"Гей, дика штучко, ти змушуєш моє серце битися", – підписала ці знімки на своїй сторінці в соцмережі Люсія Яворчекова
Відзначимо, що ексвелосипедистка Яворчекова часто виставляє знімки на межі фолу. Не так давно фото повністю голої спортсменки забанили в Instagram, але вона опублікувала його знову.
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