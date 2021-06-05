Заради цього фото вони встали о четвертій ранку! Дружини Степаненка, Кривцова і Сидорчука в Туреччині

Дружини футболістів збірної України залишили своїх дев'ятьох дітей досипати, а самі ні світ ні зоря вирушили на море для незвичайної фотосесії

Юлія Кривцова, Маргарита Степаненко і Анна Сидорчук / Фото: Instagram

Здавалося б, у Маргарити Степаненко, Юлії Кривцової і Анни Сидорчук, які народили по три дитини кожна, діти вже трохи підросли. І можна дозволити собі поспати по-людськи.

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Але ні! Дружини футболістів збірної України, яка цими днями в Харкові готується до Євро, на відпочинку в турецькому Кемері прокинулися ні світ ні зоря, а саме – о четвертій ранку. І заради чого?

Заради ефектних фото в білих халатах для своїх сторінок в Instagram.

"Добренький, бадьоренький раночок був сьогодні о 4-й ранку))) Але воно того варте. Зустріли шикарний світанок з дівчатами і насміялися від душі", – написала Маргарита Степаненко.

"Встати о 4 ранку – взагалі не питання. Взяти з собою халати і рушники – не питання. Реготати, як коні – теж не питання. Класно, коли всі на одній хвилі! Недосипання – не біда, зате який красивий тут світанок", – це вже враження Юлії Кривцової.

"Прокинутися так рано, ще й заради порожньої чашки кави – це зовсім не про мене, – зізналася в свою чергу Анна Сидорчук. – Я люблю пізно лягати і пізно прокидатися. Але мої красуні влаштували прекрасний ранок. Чи було холодно? Так, було, але в душі з ними тепло. Спасибі, що ви саме тут зі мною".

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Зазначимо, що Юлія Кривцова за підсумками ранкових зйомок побалувала фоловерів не тільки фотографіями, але і цим захоплюючим відео: