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14 красунь на одному фото! День народження дружини форварда збірної України

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
5 червня, 20:01
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З чарівних дівчат на святкуванні 27-річчя Христини Яремчук можна було б скласти цілу футбольну команду – ще і з трійкою запасних
Всі дівчата на дні народження Христини Яремчук
Всі дівчата на дні народження Христини Яремчук / Фото: Instagram

Дружина основного форварда збірної України Романа Яремчука Христина напередодні відзначила своє 27-річчя, на якому зіркою танцмайданчика стала Вікторія Коноплянка.

Вікторія Коноплянка на дні народження Христини Яремчук
Вікторія Коноплянка на дні народження Христини Яремчук / Фото: Instagram

А сьогодні недавня іменинниця потішила фоловерів в Instagram знімком зі своєю вечірки, на якому показник кількості красунь на один квадратний метр просто зашкалює.

Для ефектного фото в один ряд стали 14 дівчат. Цифра – символічна: як кількість футболістів в одній команді на полі плюс трійка запасних.

Відзначимо, що правий фланг на цьому фото видався винятково футбольним – Анна Кравець, Тетяна Макаренко і Вікторія Коноплянка. А ось – і всі вони разом з Христиною Яремчук.

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Дивіться, в якому вбранні на дні народження була сама винуватиця торжества – Христина Яремчук:

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