"На Зінченка схожий". Ірина Морозюк відповіла хамові, від кого у неї син

Дівчина не промовчала після того, як один з підписників запідозрив, ніби її 5-річний син Ілля – не від Миколи Морозюка, а від Олександра Зінченка

Син Ірини Морозюк Ілля / Фото: Instagram

Ірина Морозюк похвалилася фотографією свого сина "на стилі", а в коментарях прозвучала думка, нібито хлопчик – не від Миколи Морозюка, екскапітана Динамо і колишнього чоловіка Ірини. Так спалахнув новий скандал у соцмережах.

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"Кому нареченого?" – так підписала Ірина Морозюк знімок свого 5-річного сина Іллі в образі мачо, який опублікувала у себе в Instagram

Однак серед коментарів – "Нам!", "Дівчата, стережіться" – затесався і такий: "На Зінченка схожий".

Останню ремарку Ірина Морозюк не залишила без відповіді, написавши: "Він схожий на маму і тата! І припиніть писати дурниці. Вже не актуально".

Ірину підтримали багато її фоловерів, зазначивши: "Весь у маму і тата", "Копія Морозюка, не кажіть дурниць".

Микола та Ірина Морозюк / Фото: Instagram

Микола і Ірина Морозюк / Фото: Instagram

Відзначимо, що напередодні Олександр Зінченко і Влада Седан оголосили, що чекають дитину. На фото футболіст обійняв свою дружину за вагітний животик.

Нагадаємо, що раніше Ірина Морозюк дала пораду 5-річному сину, як вибрати дружину: "Можна і шлюхувату. Головне – не залетіти в 16".