"Це не трусики, а ниточки": у чому засмагає Морозюк

Одна з найзнаменитіших футбольних дружин України поїхала відпочивати до Туреччини та своїм новим купальником вразила підписників у соцмережах

/ Фото: Instagram

Колишня дружина гравця київського Динамо Миколи Морозюка Ірина насолоджується відпочинком у Туреччині. Природно, що дівчина хвалиться пляжними знімками в соцмережах.

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Ірина виклала в Instagram фото в занадто крихітному бікіні. "Це не трусики, а ниточки", – прокоментував фото один з її друзів.

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Нагадаємо, раніше Ірина Морозюк зізналася, що вдавалася до допомоги пластичних хірургів, щоб збільшити груди.

"У старших класах, коли дівчатка стають вже схожими на дівчат, я відставала в цьому. У мене, звичайно, були комплекси. Доводилося носити одяг, що приховує відсутність грудей на моєму тілі", – говорила Морозюк.

Ірина Морозюк. Пікантне відео Відео: Instagram

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