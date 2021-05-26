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"Це не трусики, а ниточки": у чому засмагає Морозюк

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
26 травня, 20:05
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Одна з найзнаменитіших футбольних дружин України поїхала відпочивати до Туреччини та своїм новим купальником вразила підписників у соцмережах
/ Фото: Instagram

Колишня дружина гравця київського Динамо Миколи Морозюка Ірина насолоджується відпочинком у Туреччині. Природно, що дівчина хвалиться пляжними знімками в соцмережах.

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Ірина виклала в Instagram фото в занадто крихітному бікіні. "Це не трусики, а ниточки", – прокоментував фото один з її друзів.

В тренді

Нагадаємо, раніше Ірина Морозюк зізналася, що вдавалася до допомоги пластичних хірургів, щоб збільшити груди.

"У старших класах, коли дівчатка стають вже схожими на дівчат, я відставала в цьому. У мене, звичайно, були комплекси. Доводилося носити одяг, що приховує відсутність грудей на моєму тілі", – говорила Морозюк.

Ірина Морозюк. Пікантне відео Відео: Instagram

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