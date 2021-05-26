"Це не трусики, а ниточки": у чому засмагає Морозюк

Колишня дружина гравця київського Динамо Миколи Морозюка Ірина насолоджується відпочинком у Туреччині. Природно, що дівчина хвалиться пляжними знімками в соцмережах.
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Ірина виклала в Instagram фото в занадто крихітному бікіні. "Це не трусики, а ниточки", – прокоментував фото один з її друзів.
Нагадаємо, раніше Ірина Морозюк зізналася, що вдавалася до допомоги пластичних хірургів, щоб збільшити груди.
"У старших класах, коли дівчатка стають вже схожими на дівчат, я відставала в цьому. У мене, звичайно, були комплекси. Доводилося носити одяг, що приховує відсутність грудей на моєму тілі", – говорила Морозюк.
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