Ні сорому, ні совісті: подругу знаменитого футболіста зацькували за відверті фото

Півзахисник збірної Норвегії Матіас Норманн два роки тому перейшов в ФК "Ростов". А там зустрів свою любов. Чиї фото в Instagram нікого не залишають байдужим.
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Фітнес-модель Віолетта виклала в соцмережі чергове відверте фото і разом із захопленими відгуками отримала купу негативу.
Підписники дівчини засудили її за надмірну відвертість: "Куди батьки дивляться?", "Ні сорому, ні совісті", "Як вас взагалі батьки виховували?!"
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