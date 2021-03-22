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Ні сорому, ні совісті: подругу знаменитого футболіста зацькували за відверті фото

22 березня, 08:21

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Віолетта зустрічається з гравцем збірної Норвегії

Півзахисник збірної Норвегії Матіас Норманн два роки тому перейшов в ФК "Ростов". А там зустрів свою любов. Чиї фото в Instagram нікого не залишають байдужим.

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Фітнес-модель Віолетта виклала в соцмережі чергове відверте фото і разом із захопленими відгуками отримала купу негативу.

Підписники дівчини засудили її за надмірну відвертість: "Куди батьки дивляться?", "Ні сорому, ні совісті", "Як вас взагалі батьки виховували?!"

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