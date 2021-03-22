Ні сорому, ні совісті: подругу знаменитого футболіста зацькували за відверті фото

Півзахисник збірної Норвегії Матіас Норманн два роки тому перейшов в ФК "Ростов". А там зустрів свою любов. Чиї фото в Instagram нікого не залишають байдужим.

Читайте також: Солодка Афродіта: українська легкоатлетка вразила своєю попою

Фітнес-модель Віолетта виклала в соцмережі чергове відверте фото і разом із захопленими відгуками отримала купу негативу.

Підписники дівчини засудили її за надмірну відвертість: "Куди батьки дивляться?", "Ні сорому, ні совісті", "Як вас взагалі батьки виховували?!"

Читайте також:

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися