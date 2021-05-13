Не ноги, а вежі-близнюки. У чорній білизні баскетболістка вразила фанатів

Зірка австралійського баскетболу Ліз Кембідж любить постити відверті фото в соцмережі. Але цього разу спортсменка, схоже, перестаралася.
Баскетболістка позує лише в одній білизні. Заради фотосесії вона навіть перефарбувалася і стала блондинкою.
Фанати Ліз жваво відгукнулися на знімки спортсменки. "Ось це фігура", "Не ноги, а вежі близнюки", "Ти виглядаєш, як богиня", – засипали дівчину компліментами.
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Елізабет Кембідж виступає за Саутсайд Флайєрс з жіночої Національної баскетбольної асоціації. У 2020 році вона стала чемпіонкою ліги. У складі збірної Австралії Ліз вигравала бронзову нагороду Олімпіади 2012 року, а на ЧС-2018 завоювала "срібло".
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