Ірина Морозюк показала свою улюблену позу в сексі. Фото 18+

Ірина Морозюк, колишня дружина футболіста київського Динамо Миколи Морозюка, показала в соцмережах свою улюблену позу в сексі. До речі, недавно Морозюк дала пораду своєму п'ятирічному синові: "Головне – не залетіти в 16".

На питання в Instagram: "Твоя улюблена поза в ліжку?", дівчина виклала дуже відверту фотографію, закривши інтимні місця емодзі у вигляді сердечок.

"Робіть цю вправу три рази в день і ви назавжди забудете про біль в спині", – пожартувала Морозюка в описі фото.

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