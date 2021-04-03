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Ірина Морозюк показала свою улюблену позу в сексі. Фото 18+

3 квітня, 09:02

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Дівчина рекомендувала вправу проти болю в спині

Ірина Морозюк, колишня дружина футболіста київського Динамо Миколи Морозюка, показала в соцмережах свою улюблену позу в сексі. До речі, недавно Морозюк дала пораду своєму п'ятирічному синові: "Головне – не залетіти в 16".

На питання в Instagram: "Твоя улюблена поза в ліжку?", дівчина виклала дуже відверту фотографію, закривши інтимні місця емодзі у вигляді сердечок.

"Робіть цю вправу три рази в день і ви назавжди забудете про біль в спині", – пожартувала Морозюка в описі фото.

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Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

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