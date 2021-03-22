"Булки, що треба": найсексуальніша легкоатлетка вразила фанів

Німецька легкоатлетка Аліса Шмідт, яку видання Busted Coveragе визнало найсексуальнішою спортсменкою світу, в Instagram виклала фото в обтягуючих лосинах. Знімок вразив шанувальників спортсменки.

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На знімку 23-річна легкоатлетка позує, лежачи на животі. У коментарях користувачі оцінили фігуру Аліси, назвавши її ідеальною. "Булки, що треба", "Ти нагадуєш мені ляльку Барбі", – написали фанати.

У 2017 році Шмідт завоювала "срібло" в складі збірної Німеччини в естафеті 4 по 400 метрів на чемпіонаті Європи у віці до 20 років. У 2019 м вона взяла "бронзу" в естафеті на першості Європи до 23 років. Крім того, дівчина регулярно проводить тренування з футболістами дортмундської "Боруссії".

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В Instagram Аліса часто викладає свої сексуальні фото.

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