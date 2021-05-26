"Это не трусики, а ниточки": в чем загорает Морозюк

Бывшая супруга игрока киевского Динамо Николая Морозюка Ирина наслаждается отдыхом в Турции. Естественно, что девушка хвастается пляжными снимками в соцсетях.
Читайте также: "Силикон вываливается!" Ирине Морозюк досталось за откровенное фото
Ирина выложила в Instagram фото в слишком крохотном бикини. "Это не трусики, а ниточки", – прокомментировал фото один из ее друзей.
Напомним, ранее Ирина Морозюк признавалась, что прибегала к помощи пластических хирургов, чтобы увеличить грудь.
"В старших классах, когда девочки становятся уже похожими на девушек, я отставала в этом. У меня, конечно, были комплексы. Приходилось носить одежду, скрывающую отсутствие всех выпуклостей на моем теле", – говорила Морозюк.
Читайте также:
- "Булки что надо": самая сексуальная легкоатлетка поразила фанов
- Ирина Морозюк показала свою любимую позу в сексе. Фото 18+
- Трусы на ходу украли: олимпийская чемпионка озадачила фанатов
- Ни стыда ни совести: подругу знаменитого футболиста затравили за откровенные фото
- Не ноги, а башни-близнецы. В черном белье баскетболистка впечатлила фанатов