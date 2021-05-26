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"Силікон вивалюється!" Ірина Морозюк отримала за відверте фото

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
26 травня, 07:05
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Колишня дружина ексфутболіста Динамо похвалилася своєю фігурою на турецькому курорті, отримавши як захопливі, так і вульгарні відгуки фоловерів
Ірина Морозюк
Ірина Морозюк / Фото: Instagram

Колишня дружина екскапітана Динамо Миколи Морозюка Ірина поділилася кадрами свого відпочинку на турецькому півострові Датча, що розділяє Середземне та Егейське моря, поставши перед фоловерами в ефектному вбранні.

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Водночас Ірина зізналася: "У нас містика просто сьогодні відбулася. Я почала вірити в грецьких богів". На питання, в чоловіків чи жінок, Морозюк відповіла: "Цього разу – в чоловіків. Ну а як вони без жінок?"

Знімки, опубліковані Іриною Морозюк в Instagram, викликали суперечливі, часом вульгарні, відгуки фоловерів.

"Ірко, ти дедалі чарівніша!", "Фігура – супер! А халатик зайвий, можна і зняти", – кажуть одні

"У вас силікон вивалюється", – пишуть інші

Нагадаємо, раніше Ірина Морозюк зізнавалася, що вдавалася до допомоги пластичних хірургів, щоб збільшити груди.

"У старших класах, коли дівчинка вже стає схожою на дівчину, я відставала в цьому. У мене, звичайно, були комплекси. Мусила носити одяг, що приховує відсутність всіх опуклостей на моєму тілі"

"Через певний час, коли я зрозуміла, що це мені абсолютно не заважає бути привабливою для хлопців, все, звичайно, змінилося"

"Потім я познайомилася з моїм майбутнім чоловіком, ми розговорилися на тему збільшення грудей і від нього надійшла пропозиція про пластику: "Кохана, у тебе дуже гарні, маленькі груди, але якщо ти хочеш більші, то я не проти". І за місяць я вже була з красивим другим розміром"

Ірина Морозюк
Ірина Морозюк / Фото: Instagram

Ірина Морозюк
Ірина Морозюк / Фото: Instagram

Ірина Морозюк matrix challenge Відео: Instagram
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