Труси на ходу вкрали: олімпійська чемпіонка спантеличила фанатів

Зірка художньої гімнастики Кароліна Севастьянова опублікувала фото з Мальдів, на якому її фанати не побачили у дівчини нижньої білизни

Олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики Кароліна Севастьянова розбурхала соцмережі своїм фото. На Мальдівах дівчина знялася в леопардовому топі і пов'язці на стегнах такого ж забарвлення.

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І її підписників зацікавило одне питання. "Труси де втратила?", "Всі фото збільшили? Без трусів??", "Екстремальний курорт, аж трусики на ходу вкрали", – писали один за одним фанати спортсменки.

Але судячи з інших фото, гімнастка любить зніматися без нижньої білизни.

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25-річна Севастьянова стала переможницею Ігор-2012 в Лондоні в груповому багатоборстві. В її активі також два "золота" чемпіонату Європи. Після Олімпіади спортсменка завершила кар'єру.

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