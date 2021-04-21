Труси на ходу вкрали: олімпійська чемпіонка спантеличила фанатів

Олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики Кароліна Севастьянова розбурхала соцмережі своїм фото. На Мальдівах дівчина знялася в леопардовому топі і пов'язці на стегнах такого ж забарвлення.
І її підписників зацікавило одне питання. "Труси де втратила?", "Всі фото збільшили? Без трусів??", "Екстремальний курорт, аж трусики на ходу вкрали", – писали один за одним фанати спортсменки.
Але судячи з інших фото, гімнастка любить зніматися без нижньої білизни.
25-річна Севастьянова стала переможницею Ігор-2012 в Лондоні в груповому багатоборстві. В її активі також два "золота" чемпіонату Європи. Після Олімпіади спортсменка завершила кар'єру.
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